На севере Газы ХАМАС снес незаконные палестинские постройки

Действующая в секторе Газы администрация ХАМАСа снесла два жилых дома, возведенных в так называемом "Американском районе" города Бейт Лахийя, расположенном на севере сектора. Все снесенные постройки были возведены без надлежащих разрешений.

Тяжелая техника прибыла на место в сопровождении крупных сил полиции. Когда местные жители попытались оказать сопротивление властям, они были избиты. Об этом сообщил агентству Maan местный активист Камаль аль-Гуль.

Площадь района – четыре гектара. Здесь расположены 250 домов. Все они были возведены без разрешения, путем захвата земель. По словам аль-Гуля, местные жители достигли с администрацией соглашения об урегулировании статуса построек.

В соответствии с договором, заключенным 24 января 2017 года, владельцы домов должны были выкупить захваченную ими землю, тем самым урегулировав проблему. Однако неясно, вступило ли соглашение в силу.