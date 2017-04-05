Россия и Турция провели совместные морские учения

В акватории Черного моря состоялись однодневные учения военно-морских сил Турции и России – государств, борющихся с «Исламским государством», но придерживающихся противоположных взглядов на будущее президента Сирии Башара Асада.

Как пишет Newsweek, с российской стороны в маневрах участвовали новейший сторожевой корабль "Адмирал Григорович", минный тральщик "Адмирал Захарьин" и патрульные катера. С турецкой – фрегат Barbados и корвет Buyukada.

В ходе учений отрабатывались выход из гавани, совместное маневрирование, работа средств связи, спасение упавших за борт, а также отражение атаки скоростных катеров.