5 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Россия и Турция провели совместные морские учения

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 18:34 блог версия для печати фото
Россия и Турция провели совместные морские учения

В акватории Черного моря состоялись однодневные учения военно-морских сил Турции и России – государств, борющихся с «Исламским государством», но придерживающихся противоположных взглядов на будущее президента Сирии Башара Асада.

Как пишет Newsweek, с российской стороны в маневрах участвовали новейший сторожевой корабль "Адмирал Григорович", минный тральщик "Адмирал Захарьин" и патрульные катера. С турецкой – фрегат Barbados и корвет Buyukada.

В ходе учений отрабатывались выход из гавани, совместное маневрирование, работа средств связи, спасение упавших за борт, а также отражение атаки скоростных катеров.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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