МО РФ: ВВС Сирии уничтожили склад с химоружием джихадистов

Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения, согласно которым сирийские ВВС применили химическое оружие при бомбардировке города Хан Шейхун в провинции Идлиб.

Как сообщает газета "Коммерсант", в заявлении МО РФ утверждается, что 4 апреля сирийские ВВС нанесли удар по крупному складу боеприпасов террористов в районе Хан Шейхуна. При этом использовалось конвенциональное оружие.

"На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака", - говорится в заявлении.

РИА Новости цитирует источник в военном ведомстве, обвинивший агентство Reuters в распространении антироссийских фальшивок. По его словам, этот факт вызывает сожаление.

"Британское агентство Рейтер, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости - британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую", - сказал собеседник агентства.

Добавим, что в сообщении Reuters говорилось о действиях сирийских, а не российских ВВС.