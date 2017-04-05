Сирия обвиняет Турцию в одностороннем переносе границы

Посол Сирийской арабской республики в Москве Рияд Хаддад заявил, что Турция перенесла границу в районе реки Африн на севере Сирии. Дипломат квалифицировал это как захват сирийской территории.

"Турция воспользовалась высыханием реки Африн к юго-западу от города Жендерис и перенесла колючую проволоку, которая отмечает границу между нашими странами, вглубь нашей территории, будто это уже турецкие земли", - заявил он агентству РИА Новости.

По словам посла, оккупированные районы расположены в нескольких провинциях. "Таким образом, происходит захват сирийских земель. Мы считаем подобные действия нарушением суверенитета нашей страны", - добавил дипломат.

Хаддад подчеркнул, что заявления официальной Анкары о завершении операции "Щит Евфрата" не соответствуют истине. Он отметил, что правительство Сирии оставляет за собой право всеми доступными способами отвечать на турецкую агрессию.