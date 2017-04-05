Химическая атака в Сирии: США обвиняют Асада, Дамаск обвиняет террористов

4 апреля в результате применения боевого отравляющего вещества в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли около 60 человек, в их числе 11 детей. Сотни людей были госпитализированы с признаками отравления, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Первоначально заявлялось, что был применен хлорный газ. Однако врачи, оказывавшие помощь пострадавшим, считают, что речь идет о другом отравляющем веществе. "Был нанесен удар с применением какого-то химического вещества. Это не хлор. От этого пациента не пахнет хлором. Это не хлорный газ. Мы видели много атак с применением хлора. У этого больного ясные маленькие зрачки", – приводит Euronews слова одного из британских врачей, работающих в провинции Идлиб.

Представитель входящей в Сирийскую свободную армию группировки "Джайш аль-Наср" Мухаммад Рашид заявлял, что по городу утром 4 апреля было нанесено 26 авиаударов, после чего люди стали задыхаться, у некоторых шла пена изо рта.

Сирийская оппозиция возложила ответственность за применение отравляющих веществ на армию Башара Асада и российских военных, связав авиаудары с химической атакой.

Однако командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения. На сайте государственного агентства SANA было опубликовано заявление генштаба армии Сирии, в котором ответственность за химическую атаку возлагается на "террористические группировки". В официальном заявлении утверждается, что сирийская армия никогда не применяла и не намерена применять химоружие в ходе боевых действий.

Российские власти также отвергли обвинения в возможной причастности боевой авиации РФ к химической атаке в Идлибе. В заявлении минобороны России, которое цитировало агентство РИА Новости, было сказано: "Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун, провинции Идлиб, не наносили. Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости – британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую".

Позже минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое боевики доставляли в Ирак.

В Белом доме обвинили в химической атаке в провинции Идлиб сирийское правительство и заявили, что подобное стало возможным из-за "слабости и нерешительности" администрации Барака Обамы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который однако отказался ответить на вопрос журналистов, что намерен предпринять президент Дональд Трамп в связи с трагическими событиями в Сирии.

Государственный департамент США распространил официальное заявление о решительном осуждении применения химического оружия в Идлибе. Госдеп обвинил Башара Асада в "жестоком и бессовестном варварстве". "Те, кто его защищают и поддерживают, включая Россию и Иран, не должны питать никаких иллюзий относительно Асада или его намерений", – говорится в этом заявлении. Вашингтон возложил ответственность за происшедшую трагедию на Москву и Тегеран, как на гарантов соблюдения режима прекращения огня в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, многие министры и лидеры партий выступили с резким осуждением применения химоружия в Сирии. Нетаниягу призвал международное сообщество очистить Сирию от химического оружия.

С осуждением применения химического оружия в Сирии выступили многие организации, в том числе ливанская "Хизбалла" и палестинский ХАМАС, признаваемые в США, ЕС и Израиле террористическими группировками.

США, Франция и Великобритания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с сообщениями о применении химоружия в сирийском Идлибе. Этот документ требует от Дамаска сотрудничества с международными следователями и угрожает стране санкциями в случае нового применения отравляющих веществ.

В 2013 году администрация Обамы заявляла о готовности начать военную операцию против режима Асада в связи с применением сирийскими военными химоружия против мирных граждан, однако Россия предложила план передачи арсеналов химического оружия Сирии под международный контроль и дальнейшего уничтожения этих отравляющих веществ. Американцы отказались от военной операции против Асада. В несколько этапов была проведена операция по вывозу и утилизации сирийского химоружия. В августе 2014-го Пентагон объявил о завершении работ по уничтожению химического оружия Сирии. Однако власти Израиля заявляли, что уничтожено не все сирийское химоружие. В 2014-2017 годах правозащитные организации публиковали десятки сообщений о применении отравляющих веществ в Сирии, некоторые из этих публикаций подтверждали эксперты ООН. Судя по имеющейся информации, химоружие применяли и сирийские военные, и оппозиционные радикальные группировки.





