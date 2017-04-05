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Ближний Восток

Применение ОМП в Сирии: комментарий российского посольства в Тель-Авиве

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:08 блог версия для печати фото
Применение ОМП в Сирии: комментарий российского посольства в Тель-Авиве

5 апреля пресс-служба посольства России в Израиле в связи с появившимися в израильских СМИ сообщениями об инциденте с отравляющими веществами в Хан Шейхуне распространило текст заявления официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова, в котором сказано:

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны.

Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами.

Симптомы отравления пострадавших в Хан Шейхуне на видеокадрах в соцсетях, точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо.

Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия. Однако эксперты этой международной организации, получившие все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучают. Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной".

Посольство РФ в Израиле отмечает, что расследования химических инцидентов должны носить сугубо фактологический, непредвзятый и объективный характер, а их выводы выстраиваться на реально подтвержденных фактах.

Согласно заявлению, ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусра" и другие террористические организации располагают кадровым и производственно-техническим потенциалом по боевому применению высокотоксичных химикатов и самостоятельному синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, в том числе - иприта и зарина.

Таким образом, минобороны РФ фактически утверждает, что сирийские военные знали о том, что на складах террористов в Хан Шейхуне хранились отравляющие вещества и целенаправленно атаковали эти склады, несмотря на то, что подобный авиаудар представлял очевидную угрозу для жизней мирных граждан.

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