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Ближний Восток

Теракты в Тикрите, десятки погибших

время публикации: 18:32 | последнее обновление: 18:32 блог версия для печати фото
Теракты в Тикрите, десятки погибших

По меньшей мере 31 человек погиб и более 40 получили ранения в результате серии терактов, совершенных 5 апреля в иракском городе Тикрит в 175 километрах к северу от Багдада. Среди погибших 14 полицейских.

В нападении участвовали 10 террористов, одетых в полицейскую форму и использовавших машины полиции. На двух джихадистах были надеты пояса смертников. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

По сообщению агентства "Амак", принадлежащего ИГ, целями атаки были полицейский участок и дом командира местного антитеррористического подразделения в звании полковника. Боевики убили не только офицера, но и его родных, в том числе детей.

В городе введен комендантский час. Армия и полиция ведут поиски пяти боевиков, которым удалось бежать. Остальные покончили с собой, оставшись без боеприпасов.

Выходцем из Тикрита был иракский диктатор Саддам Хусейна. «Исламское государство» захватило этот город весной 2014 года, когда боевикам удалось установить контроль над третью иракской территории. В 2015 году город был освобожден.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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