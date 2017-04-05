Теракты в Тикрите, десятки погибших

По меньшей мере 31 человек погиб и более 40 получили ранения в результате серии терактов, совершенных 5 апреля в иракском городе Тикрит в 175 километрах к северу от Багдада. Среди погибших 14 полицейских.

В нападении участвовали 10 террористов, одетых в полицейскую форму и использовавших машины полиции. На двух джихадистах были надеты пояса смертников. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

По сообщению агентства "Амак", принадлежащего ИГ, целями атаки были полицейский участок и дом командира местного антитеррористического подразделения в звании полковника. Боевики убили не только офицера, но и его родных, в том числе детей.

В городе введен комендантский час. Армия и полиция ведут поиски пяти боевиков, которым удалось бежать. Остальные покончили с собой, оставшись без боеприпасов.

Выходцем из Тикрита был иракский диктатор Саддам Хусейна. «Исламское государство» захватило этот город весной 2014 года, когда боевикам удалось установить контроль над третью иракской территории. В 2015 году город был освобожден.