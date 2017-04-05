Совет Безопасности ООН обсудит химическую атаку в Сирии

США, Великобритания и Франция вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, осуждающую применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Голосование по ней состоится 5 апреля.

Документ призывает провести международное расследование событий в городе Хан Шейхун, повлекших за собой гибель, по разным оценкам, от 60 до 90 человек. Резолюция потребует от режима Башара Асада сотрудничать со следователями – под угрозой международных санкций.

Ответственность за применение отравляющих веществ авторы резолюции возлагают на сирийский режим. Специальный эмиссар ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стаффан де Мистура также заявил, что химическое оружие было применено ВВС.

Однако режим Башара Асада и его покровитель, Российская Федерация, отвергают эти заявления. По их версии, ВВС использовали конвенциональное оружие для атаки складов джихадистов, на одном из которых оказались отравляющие вещества.