Применение фосфорных бомб при авиаударах по сирийской Ракке: противоречивая информация

В субботу, 5 августа, сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца" Дину аль-Асаад сообщило, что в минувший четверг международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке. В сообщении утверждалось, что было сброшено более 20 таких бомб, при этом целью авиаудара были электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя. О погибших или раненых не сообщалось. Подчеркивается, что в госпитале не было боевиков "Исламского государства".

Вскоре эта информация стала главной новостью российского государственного агентства РИА Новости, которое в качестве источника указало агентство SANA.

Между тем, еще до сирийского агентства, рано утром 5 августа та же информация была опубликована арабской редакцией российского телеканала Russia Today, как и РИА Новости входящего в международную медиагруппу "Россия сегодня".

Отметим, что министерство обороны США эту информацию не комментирует. Международные агентства и независимые мониторинговые группы факт авиаудара коалиции с применением фосфорных бомб по госпиталю в Ракке не подтверждают.

Примечателен и тот факт, что турецкое онлайн-издание Daily Sabah в сообщении по поводу авиаударов по целям в Ракке утверждает, что фосфорные бомбы используют и коалиция под руководством США, и российские ВВС. При этом они говорят, что американцы нанесли такой удар по госпиталю в Ракке в среду, и ссылаются на группу Raqqa Is Being Slaughtered Silently (RBSS).





