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Ближний Восток

Роухани на инаугурации обвинил США в нарушении ядерного соглашения

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати фото
Хасан Роухан

В субботу, 5 августа, в Тегеране состоялась церемония второй инаугурации президента Исламской республики Иран Хасана Роухани. В своем выступлении перед народом Роухани обвинил США в попытке нарушить ядерное соглашение и призвал Европу не следовать примеру Вашингтона.

"Мы не станем нарушать ядерное соглашение первыми, но не будем спокойно смотреть, как его нарушают другие стороны", - подчеркнул Роухани.

Хасан Роухани, в мае избранный на пост президента Исламской республики Иран на второй срок, был утвержден на на эту должность 3 августа верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Напомним, в пятницу, 4 августа, в Тегеран на торжества по случаю второй инаугурации президента Хасана Роухани прибыла официальная делегация палестинской террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"). По всей видимости, визит в Тегеран будет использован лидерами ХАМАСа и для переговоров по поводу оказания финансовой помощи этой организации иранскими властями.

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