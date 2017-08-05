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Ближний Восток

Рогозин обсудил с министром обороны Ирана поставки российских вооружений

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
Дмитрий Рогозин и Хусейн Дехкан

В субботу, 5 августа, в Тегеране состоялась встреча министра обороны Ирана Хосейна Дехган и вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить", – написал Рогозин по завершении переговоров в своем твиттере.

Как отмечает РИА Новости, ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; государства предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список.

Д.Рогозин участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

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