Рогозин обсудил с министром обороны Ирана поставки российских вооружений

В субботу, 5 августа, в Тегеране состоялась встреча министра обороны Ирана Хосейна Дехган и вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить", – написал Рогозин по завершении переговоров в своем твиттере.

Как отмечает РИА Новости, ранее источник в аппарате Рогозина сообщал, что в ходе встречи с министром будут обсуждаться поставки российских вооружений; государства предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список.

Д.Рогозин участвовал в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.