В деревне Туку прошли похороны террориста

В субботу, 5 августа, в арабской деревне Туку (недалеко от еврейского поселка Текоа) тысячи местных жителей приняли участие в похоронах 26-летнего Мухаммада Хусейна Тнуха, убитого 20 июля при попытке вооруженного нападения на израильских солдат.

Тело убитого террориста было накануне передано родственникам для захоронения.

Похоронная процессия прошла от больницы в Бейт Джалле, в морг которой было доставлено тело, до Туку (расстояние между этими населенными пунктами около 8 км). Участники марша несли флаги Палестинской автономии и партии ФАТХ.

На время похорон военные оцепили территорию вокруг деревни Туку. Возникли беспорядки, в ходе которых был легко ранен израильский солдат. Военнослужащие, как пишет палестинское агентство Maan, применили средства для разгона толпы.