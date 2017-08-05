В Турции перевернулся автобус, погибли не менее пяти человек

Утром в субботу, 5 августа, в районе города Мерзифон (провинция Амасья, север Турции) перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее пяти человек, 36 получили ранения и травмы разной степени тяжести, сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

В сообщении отмечается, что среди погибших оказался и водитель этого автобуса.

По предварительным данным, автобус стамбульской частной компании İhsan Güleryüz на высокой скорости съехал с трассы, сбил ограждения и упал в кювет.

Причины аварии устанавливаются.

Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун, съехал с трассы и перевернулся в районе города Мерзифон. Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование причин аварии.

РИА Новости https://ria.ru/world/20170805/1499808598.html