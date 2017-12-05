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Ближний Восток

Иранские хакеры взломали компьютеры израильских иранистов, чтобы следить за диссидентами

время публикации: 09:28 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Иранские хакеры взломали компьютеры израильских иранистов, чтобы следить за диссидентами
Алон Гур-Арье
Тамар Илем Гиндин

Иранская хакерская группа Charming Kitten, работающая на власти в Тегеране, взломала компьютеры нескольких десятков израильских журналистов, исследователей и активистов, занимающихся иранской тематикой, утверждает газета "Калькалист".

Данная информация содержится в отчете компании кибербезопасности ClearSky, согласно которому в результате хакерских атак были взломаны компьютеры не менее чем 100 израильских иранистов.

Среди тех, кто стал объектами атаки – редактор международных новостей государственной радиостанции "Кан" Эран Сикурэль, кинематографист Алон Гур-Арье, специалистка по Ирану из центра "Шалем" Тамар Илем Гиндин и многие другие.

По оценке специалистов по кибербезопасности, целью атаки была попытка получить информацию об иранских диссидентах, вступающих в контакты с израильскими иранистами, сообщает издание.

Взлом компьютеров осуществлялся путем представления себя в качестве диссидентов с последующей передачей зараженных вирусом файлов.

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