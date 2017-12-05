18+
5 декабря 2017 г.
10 антитрендов сезона
Раннее облысение опасно
Королева стала жертвой маньяка
Исповедь Киркорова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:11 Wafa: Трамп сообщил Аббасу о переносе посольства США в Иерусалим
17:35 Дональд Трамп обсудил с Нетаниягу, Аббасом и Абдаллой II статус Иерусалима
16:24 Сын Али Абдаллы Салеха обещает отомстить хуситам
15:40 Саад аль-Харири официально заявил, что останется премьером
15:03 Сирийские евреи обратились к Путину с просьбой восстановить святыни
14:14 Саудовская Аравия выступила против изменения статуса Иерусалима
13:21 Взрыв в автобусе в Хомсе, десятки убитых и раненых
12:45 Эрдоган готов разорвать дипотношения с Израилем из-за статуса Иерусалима
10:43 Хуситский террор в Сане: жертвами расправ стали сотни человек
09:42 Сирийские и российские ВВС нанесли удар по зоне деэскалации рядом с Дамаском
гЮЦПСГЙЮ...
Ближний Восток

Wafa: Трамп сообщил Аббасу о переносе посольства США в Иерусалим

время публикации: 18:11 | последнее обновление: 18:17 блог версия для печати фото
Wafa: Трамп сообщил Аббасу о переносе посольства США в Иерусалим
Wafa: Трамп сообщил Аббасу о переносе посольства США в Иерусалим
Выступал против этого шага генеральный секретарь Лиги Арабских государств Ахмад Абуль Гейт

Пресс-секретарь Рамаллы Набиль Абу Рудейна сообщил журналистам, что в ходе телефонной беседы президент США Дональд Трамп поставил в известность Махмуда Аббаса о своем намерении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa .

Согласно этому источнику, Махмуд Аббас предупредил собеседника о возможных негативных последствиях этого решения на мирный процесс, а также на безопасность и стабильность в регионе.

Абу Рудейна также отметил, что Махмуд Аббас потребовал от президента США соблюдения международный конвенций и договоренностей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщило, что во вторник, 5 декабря, накануне принятия решения о переносе посольства США в Иерусалиме Дональд Трамп обсудил сложившуюся ситуацию с рядом ближневосточных лидеров.

"Сегодня утром президент звонил премьер-министру Нетаниягу, королю Иордании Абдалле и главе палестинской администрации Аббасу. Позднее у нас будет отчет об этих переговорах", - цитирует агентство Сару Сандерс.

Вместе с тем, пресс-служба Белого дома эти сообщения не комментирует и подробностей разговора Трампа и Аббаса не публикует.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются, что завтра Дональд Трамп объявит о переносе посольства и признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Советник Аббаса Набиль Шаат в беседе с репортерами заявил, что признание Иерусалима столицей Израиля не оставит Трампу шанса войти в историю в качестве человека, сыгравшего решающую роль в этой "сделке века".

Не отрицает того, что признание США Иерусалима столицей Израиля может привести к вспышке насилия, и глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Отвечая на вопрос о возможном развитии ситуации на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, он "Мы готовы к любому сценарию. Силам безопасности и армии хорошо известно, что делать, и они находятся в состоянии готовности". При этом он отметил, что на данном этапе нет данных, которые бы свидетельствовали о намечающейся эскалации.

Напомним, что 5 декабря, выступая в парламенте, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что американская администрация пересечет "красную линию", признав Иерусалим столицей Израиля или перенеся в этот город посольство США. Он предупредил, что в ответ на это Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Он также сообщил, что созовет экстренный саммит Организации Исламских государств для обсуждения ситуации вокруг Иерусалима.

О том, что признание США Иерусалима столицей Израиля вызовет гнев в арабском мире предупреждал министр иностранных дел Иордании.

Выступал против этого шага генеральный секретарь Лиги Арабских государств Ахмад Абуль Гейт.

Против изменения статуса Иерусалима выступила Саудовская Аравия.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 декабря 2017 г.
Нетаниягу предупредил о возможной вспышке насилия после переноса посольства США
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
Эрдоган готов разорвать дипотношения с Израилем из-за статуса Иерусалима
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
Саудовская Аравия выступила против изменения статуса Иерусалима
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
Белый дом: Трамп пока не готов объявить Иерусалим столицей Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2017 г.
Генсек ЛАГ выступил против переноса американского посольства в Иерусалим
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2017 г.
Ханийя с Эрдоганом обсудили возможный перенос американского посольства
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2017 г.
NYT: Саудовская Аравия предложила Аббасу Абу Дис вместо Иерусалима
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2017 г.
Вопрос о переносе американского посольства: палестинцы обращаются к людям доброй воли
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2017 г.
Глава МИД Иордании: признание США Иерусалима столицей Израиля вызовет гнев в арабском мире
// NEWSru.co.il // В мире // 3 декабря 2017 г.
Кушнер: Трамп все еще не решил вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017