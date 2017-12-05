Wafa: Трамп сообщил Аббасу о переносе посольства США в Иерусалим

Пресс-секретарь Рамаллы Набиль Абу Рудейна сообщил журналистам, что в ходе телефонной беседы президент США Дональд Трамп поставил в известность Махмуда Аббаса о своем намерении перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa .

Согласно этому источнику, Махмуд Аббас предупредил собеседника о возможных негативных последствиях этого решения на мирный процесс, а также на безопасность и стабильность в регионе.

Абу Рудейна также отметил, что Махмуд Аббас потребовал от президента США соблюдения международный конвенций и договоренностей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщило, что во вторник, 5 декабря, накануне принятия решения о переносе посольства США в Иерусалиме Дональд Трамп обсудил сложившуюся ситуацию с рядом ближневосточных лидеров.

"Сегодня утром президент звонил премьер-министру Нетаниягу, королю Иордании Абдалле и главе палестинской администрации Аббасу. Позднее у нас будет отчет об этих переговорах", - цитирует агентство Сару Сандерс.

Вместе с тем, пресс-служба Белого дома эти сообщения не комментирует и подробностей разговора Трампа и Аббаса не публикует.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются, что завтра Дональд Трамп объявит о переносе посольства и признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Советник Аббаса Набиль Шаат в беседе с репортерами заявил, что признание Иерусалима столицей Израиля не оставит Трампу шанса войти в историю в качестве человека, сыгравшего решающую роль в этой "сделке века".

Не отрицает того, что признание США Иерусалима столицей Израиля может привести к вспышке насилия, и глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Отвечая на вопрос о возможном развитии ситуации на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, он "Мы готовы к любому сценарию. Силам безопасности и армии хорошо известно, что делать, и они находятся в состоянии готовности". При этом он отметил, что на данном этапе нет данных, которые бы свидетельствовали о намечающейся эскалации.

Напомним, что 5 декабря, выступая в парламенте, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что американская администрация пересечет "красную линию", признав Иерусалим столицей Израиля или перенеся в этот город посольство США. Он предупредил, что в ответ на это Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Он также сообщил, что созовет экстренный саммит Организации Исламских государств для обсуждения ситуации вокруг Иерусалима.

О том, что признание США Иерусалима столицей Израиля вызовет гнев в арабском мире предупреждал министр иностранных дел Иордании.

Выступал против этого шага генеральный секретарь Лиги Арабских государств Ахмад Абуль Гейт.

Против изменения статуса Иерусалима выступила Саудовская Аравия.





