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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 декабря 2019 г., 09:37

NYT: Иран развернул в Ираке ракеты, способные достичь Иерусалима

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NYT: Иран развернул в Ираке ракеты, способные достичь Иерусалима

Иран использует политический хаос в Ираке, чтобы развернуть в этой стране арсенал баллистических ракет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Согласно публикации, предыдущая подобная попытка была пресечена израильскими ВВС.

Источники отказались обсуждать конкретные тактико-технические данные переправляемых в Ирак вооружений. Представители разведывательного сообщества отметили, что в основном речь идет о ракетах малого радиуса действия, однако дальность в 600 миль позволяет им из окрестностей Багдада нанести удар по Иерусалиму.

В публикации отмечается, что шиитские боевики, контролирующие дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры на востоке Ирака, оказывают Тегерану содействие в создании тайных складов ракет.

"К сожалению, царящий в Ираке хаос и кризис центральной власти создали условия, выгодные в первую очередь для Ирана. Люди не обращают внимания на баллистические ракеты, которые увеличивают способность Тегерана распространять насилие в регионе", - сообщила NYT член палаты представителей американского Конгресса Элисса Слоткин.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что в обозримом будущем Иран может предпринять агрессивные действия. "Мы самым ясным образом дали понять иранскому правительству, какими будут последствия этой агрессии", - цитирует его агентство Reuters.

Руд, занимающий третье место в иерархии Пентагона, отказался сообщать, о каких иранских действиях и о каком сроке идет речь. "По понятным причинам, я не могу сообщить, на основании каких данных мы пришли к выводу о возможной агрессии Ирана", - сказал он.

США принимают меры по сдерживанию иранской агрессии. В ближневосточный регион перебрасываются тысячи военнослужащих, передислоцируются стратегические бомбардировщики и средства ПВО. Авианосная ударная группа прибыла в Персидский залив.

Однако открытым остается вопрос, задействуют ли США эту мощь в ответ на иранские провокации. Вывод американской армии из контролируемых курдами районов Сирии нанес ощутимый удар по репутации США. Президент Дональд Трамп в последний момент отменил удар по Ирану в ответ на перехват американского БПЛА. Атака Ираном нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии не повлекла за собой серьезных последствий для режима аятолл.



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