Делегации ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" ждут в Москве 10 февраля

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что встреча представителей "палестинских фракций" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве состоится 12 февраля – на день раньше запланированной даты, так как 13 февраля глава российского внешнеполитического ведомства вылетает в Сочи для участия в саммите по Сирии, передает агентство Maan.

По словам Нофаля, делегации большинства "фракций" прибудут в Москву 10 февраля, их визит в российскую столицу будет трехдневным. В настоящее время согласовываются последние формальности. Дипломат также отметил, что российская сторона все еще ожидает окончательного списка делегаций "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) и "Исламского джихада". Список делегации ФАТХа, судя по всему, согласован.

Заявленная цель переговоров в Москве: попытка преодоления "внутрипалестинского раскола".

4 февраля редакция NEWSru.co.il направила запрос в палестинское посольство в Москве с просьбой предоставить сведения о составе делегаций, прибывающих в столицу России, и о предполагаемых темах для обсуждения. По состоянию на утро 5 февраля, официальный ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что делегация ХАМАСа будет принята в Институте востоковедения Российской академии наук. Информацию о предстоящем визите и "консультативной встрече" редакции NEWSru.co.il подтвердил источник в Москве, подчеркнувший, что официальная информация по поводу этой встречи "в ведении МИД РФ".

Напомним, что 15 января Москву должна была посетить делегация ХАМАСа во главе с главой политбюро группировки Исмаилом Ханийей. Однако за несколько дней до вылета поездка была перенесена на неопределенный срок. По версии руководства ХАМАСа, причиной было "напряженное расписание" министра иностранных дел Сергея Лаврова. Однако арабские СМИ, и в частности, ливанский телеканал "Аль-Маядин", сообщали, что это произошло под давлением властей Израиля и Палестинской администрации. Посол ПА в Москве Абдель Хафиз Нофаль в эфире радиостанции "Куль Фалястын" тогда говорил, что визит делегации ХАМАСа во главе с Ханией был отложен "из-за событий в Газе". По его словам, российская сторона принесла извинения и попросила перенести визит. Однако 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу прокомментировать сообщения об отмене визита Ханийи в Москву ответила так: "Я видела эти сообщения, поступали вопросы. На данный момент у меня нет конкретной информации, которую я могла бы предоставить. Возникает вопрос: откуда эти сообщения, с учетом того, что мы ничего не анонсировали".

Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонял претензии Израиля, заявляя, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

Не признает Москва террористической организацией и "Исламский джихад", также ответственный за гибель сотен израильтян, в том числе имевших российское гражданство (в частности, "Исламский джихад" стоял за терактом-самоубийством на дискотеке "Дольфи" в Тель-Авиве 1 июня 2001 года).

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Исмаил Ханийя пока ни разу не был принят главой российского МИДа. Хотя с заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров встречался в Москве в 2011 и 2017 годах.

В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."