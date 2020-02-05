ЦАХАЛ нанес ответные удары по Газе после того, как террористы обстреляли Нетивот. Подробности
В ночь на среду, 5 февраля, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы. Тревожная сирена прозвучала в Нетивоте и расположенном по соседству мошаве Шаршерет. Система предупреждения о ракетно-минометных обстрелах сработала также на территории регионального совета Сдот-Негев, недалеко от границы с сектором Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы выпустили по израильской территории три ракеты. Ракеты разорвались на незастроенной местности в окрестностях Нетивота, никто не пострадал.
Через несколько часов после обстрела военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли ответные удары по целям в секторе Газы. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, самолеты израильских ВВС атаковали объекты террористической организации ХАМАС на юге сектора, в частности, мастерскую по производству оружия и боеприпасов, использовавшуюся "Бригадами Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа).
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильский беспилотный самолет выпустил одну ракету по объекту "Бригад Изаддина аль-Касама" в городе Хан Юнис на юге сектора, после чего израильские самолеты выпустили еще четыре ракеты по целям в южной части сектора Газы. Причинен значительный ущерб. Сведений о пострадавших не поступало.
Агентство Maan уточняет, что израильский БПЛА атаковал объект боевиков ХАМАСа в районе Кадисия, к западу от Хан-Юниса, а затем израильские истребители нанесли дополнительные удары по тому же объекту.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Февраль. 4 ракеты. Погибших и раненых нет (по данным на 5 февраля)
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
ВВС ЦАХАЛа в ответ на ракетный обстрел Нетивота нанесли удары по сектору Газы
Нетивот подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы