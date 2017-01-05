На севере Сирии погиб турецкий солдат, уничтожены 38 боевиков ИГ

Министерство обороны Турции сообщило, что за минувшие сутки в результате ударов турецких артиллерии и авиации на севере Сирии были "нейтрализованы" 38 боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Также сообщается об уничтожении 28 целей джихадистов, в том числе командных центров, складов оружия, техники.

Газета Yeni Safak пишет, что в результате атаки боевиков ИГ на позиции турецкой армии недалеко от аль-Баба погиб турецкий военнослужащий, еще четверо солдат получили ранения. Пострадавшие доставлены в госпитали на территории Турции.

Между тем, министерство обороны России сообщило, что в Сирии при содействии военно-космических сил России уничтожены 35.000 боевиков, освобождены 12.360 квадратных километров территории и 499 населенных пунктов.

"Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе – 204 полевых командира", - говорится в заявлении, цитируемом агентством "Интерфакс".

Согласно публикации, у боевиков изъяты 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов, а также более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.