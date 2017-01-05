5 января 2017 г.
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Ближний Восток

"Разврат" в эфире саудовского телеканала: участник танцевального шоу покаялся перед Аллахом

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:50 блог версия для печати фото
"Разврат" в эфире саудовского телеканала: участник танцевального шоу покаялся перед Аллахом

В Саудовской Аравии разразился скандал после того, как во время показа мужского танцевального шоу в прямом эфире телеканала Bedaya TV один из участников имитировал движения, напоминающие действия с сексуальным партнером.

Зрительская аудитория этого канала и саудовские блогеры расценили эпизод телешоу как "порнографический". В социальных сетях под хештэгом "порнографическая сцена на Bedaya TV" стали распространяться возмущенные комментарии.

4 января руководство телеканала было вынуждено принести официальные извинения, в тексте которого сказано, что речь идет о нарушении норм поведения, принятых на Bedaya TV. При этом было подчеркнуто, что неподобающее поведение позволил себе один из участников конкурса, который был дисквалифицирован, уже выразил раскаяние и "покаялся перед Аллахом".

Однако многих извинения руководства Bedaya TV не удовлетворили. Некоторые комментаторы требуют от министерства информации королевства отозвать лицензию "развратного" канала на телетрансляции, пишет издание "Аль-Араби".

Телеканал Bedaya TV, считающийся развлекательным, был основан в 2005 году. В эфире этого канала читаются проповеди, проводятся кулинарные и музыкальные шоу, идут передачи о здоровье. Участниками шоу могут быть только мужчины.

Кадры телешоу Bedaya TV, которые вызвали волну возмущения в Саудовской Аравии

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