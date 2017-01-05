В Стамбуле избили туркмена, похожего на террориста из клуба Reina

Жители одного из районов Стамбула избили гражданина Туркмении, показавшегося им похожим на террориста, совершившего нападение на посетителей клуба Reina в новогоднюю ночь. Полиция задержала подозрительного мужчину, было установлено, что он непричастен к теракту, тем не менее было принято решение о его депортации из Турции, сообщают агентства Dogan и РИА Новости.

Агентство Dogan также называет кличку предполагаемого "косоглазого" террориста, убившего 39 человек в клубе Reina. Это некий "Юсуф Насреддин", боевик "Исламского государства". Сообщается, что действовал он при поддержке другого боевика ИГ, известного как "Абу Мухаммад".

Организаторы и исполнитель теракта в клубе Reina до сих пор не задержаны. Власти Турции заявляют, что установили личность стрелявшего, но не называют пока его настоящего имени.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах публиковали имя предполагаемого террориста, гражданина Киргизии. Но позже выяснилось, что эти сведения неверны и в причастности к теракту обвинили невиновного человека, который покинул территорию Турции с разрешения местных властей, после длительного допроса.





