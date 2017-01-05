Теракт в Латакии: количество жертв возросло до 11 человек

Количество жертв теракта в городе Джабла, расположенном в сирийской провинции Латакия, террорист-смертник, возросло до 11 и более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сирийские правоохранительные органы уже квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает в четверг, 5 января, новостное агентство Reuters.

По данным следствия, автомобиль который террорист взорвал вблизи муниципального стадиона, был начинен большим количеством взрывчатки. На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

Оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", штаб-квартира которой находится в Великобритании, сообщает, что большинство погибших и раненых – мирные жители, пишет немецкое издание DW.

Напомним, что Джабла находится на берегу Средиземного моря – в нескольких километрах к югу от аэродрома Хмеймим, который российская авиация использует для дислокации военных и техники в Сирии.

В мае 2016 года в результате серии терактов в Джабле погибли более 130 человек. Целью атак тогда стали проживающие в регионе алавиты – представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит и Башар Асад. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство", отмечает сайт NEWSru.com.