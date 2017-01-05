5 января 2017 г.
последняя новость: 20:24
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:37 Теракт в Латакии: количество жертв возросло до 11 человек
15:35 Теракт в сирийской провинции Латакия: есть жертвы
15:32 Теракт в турецком городе Измир
13:14 Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии
12:50 "Разврат" в эфире саудовского телеканала: участник танцевального шоу покаялся перед Аллахом
11:38 Оператор, заснявший Эльора Азарию, опасается за свою жизнь
09:17 На севере Сирии погиб турецкий солдат, уничтожены 38 боевиков ИГ
07:37 В Стамбуле избили туркмена, похожего на террориста из клуба Reina
06:58 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 января
01:17 Минобороны России: в Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожены 35 тысяч боевиков
Ближний Восток

Теракт в Латакии: количество жертв возросло до 11 человек

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 19:37 блог версия для печати

Количество жертв теракта в городе Джабла, расположенном в сирийской провинции Латакия, террорист-смертник, возросло до 11 и более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Сирийские правоохранительные органы уже квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает в четверг, 5 января, новостное агентство Reuters.

По данным следствия, автомобиль который террорист взорвал вблизи муниципального стадиона, был начинен большим количеством взрывчатки. На данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

Оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", штаб-квартира которой находится в Великобритании, сообщает, что большинство погибших и раненых – мирные жители, пишет немецкое издание DW.

Напомним, что Джабла находится на берегу Средиземного моря – в нескольких километрах к югу от аэродрома Хмеймим, который российская авиация использует для дислокации военных и техники в Сирии.

В мае 2016 года в результате серии терактов в Джабле погибли более 130 человек. Целью атак тогда стали проживающие в регионе алавиты – представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит и Башар Асад. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство", отмечает сайт NEWSru.com.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 января 2017 г.
Теракт в сирийской провинции Латакия: есть жертвы







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017