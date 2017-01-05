Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 5 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, трое из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций в Хевроне были конфискованы денежные средства, предназначенные для финансирования террора.