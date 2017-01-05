Минобороны России: в Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожены 35 тысяч боевиков

В Сирии при поддержке воздушно-космических сил РФ уничтожены 35 тысяч боевиков и 1,5 тысячи единиц военной техники. Об этом в среду, 4 января, сообщили в министерстве обороны России.

"Ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе – 204 полевых командира", – цитирует сообщение агентство "Интерфакс".

По данным минобороны, при поддержке ВКС РФ от боевиков освобождено 12.360 кв. км. территории Сирии и 499 населенных пунктов.

Как отчается в сообщении российского военного ведомства, у боевиков изъяты 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов, а также более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.