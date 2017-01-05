5 января 2017 г.
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Ближний Восток

Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии
Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии
Anadolu: боевики "Хизбаллы" не пустили российских военных в осажденный район Сирии

В минувшую среду, 4 января, представители ливанской "Хизбаллы" не пустили делегацию российских военных в осажденный район Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на собственные источники.

В публикации утверждается, что местные жители пригласили четверых российских офицеров в осажденный район для наблюдения за выполнение соглашения о прекращении огня, которое было согласовано Дамаском, Москвой и Анкарой и вступило в силу на прошлой неделе.

Однако на въезде в Вади Барда российскую делегацию остановили боевики "Хизбаллы", и офицеры были вынуждены вернуться в Дамаск.

При этом утверждается, что 4 января, вопреки достигнутым соглашениям, сирийская авиация наносила удары по целям в Вади Барда.

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое благодаря российско-турецким усилиям, находится на грани коллапса. Ответственность за это он возложил на сторонников Башара Асада. "Силы, выступающие на стороне режима, прежде всего – ливанская "Хизбалла", постоянно нарушают перемирие. Если этому не будет положен конец, конференция в Астане может не быть созвана", – цитировало министра агентство Anadolu.

Чавушоглу также рассказал, что из-за нелетной погоды операция "Щит Евфрата" на севере Сирии была приостановлена на десять дней. Однако затем ее проведение возобновилось, и союзные Анкаре подразделения Армии свободной Сирии успешно развивают наступление на Аль-Баб.

5 января официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми заявил: "Безответственные заявления Турции могут усложнить ситуацию в Сирии и сказаться на политическом урегулировании. Ожидаем, что Турция будет оставаться стороной соглашения (о перемирии) и не будет занимать позицию, противоречащую действительности". Он также отметил, что "постоянные нарушения" фиксируются со стороны вооруженных группировок оппозиции, передает РИА Новости.



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Четверг, 5 января 2017 г.
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