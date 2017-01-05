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Ближний Восток

Оператор, заснявший Эльора Азарию, опасается за свою жизнь

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:57 блог версия для печати фото
На месте теракта в Хевроне. 24 марта 2016 года

Как сообщает палестинское новостное агентство Maan, активист из Хеврона Имад Абу Шамсийя, снявший на видео, как израильский военнослужащий Эльор Азария убивает палестинца, получил сотни угроз.

- Обвинительный вердикт по делу Эльора Азарии. Выскажите ваше мнение

Противники вынесенного солдату приговора обещают убить палестинца, предоставившего суду одну из главных улик против Азарии. Агентство отмечает, что суд последовательно отверг все доводы защиты, признав подсудимого виновным.

Абу Шамсийя рассказал, что родственники солдата вламывались к нему домой, требуя изменить показания, а поселенцы неоднократно пытались его подкупить, чтобы повлиять на его заявление в суде. Напомним, что суд заслушал его показания в июне 2016 года.

После вынесения приговора родственники палестинского террориста Абд аль-Фаттаха аш-Шарифа заявили, что будут добиваться компенсации у государства Израиль и Азарии за убийство их близкого.

Была также усилена охрана военных судей, признавших военнослужащего виновным в непредумышленном убийстве обезвреженного террориста. Речь идет о главе военного трибунала полковнике Мае Элер, подполковнике Кармеле Вехби и подполковнике Яроне Ситбоне.

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Эльор Азария признан виновным в непредумышленном убийстве террориста







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