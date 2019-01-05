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Ближний Восток

Аббас в Каире: "Мы готовы отменить все соглашения с Израилем"

время публикации: 10:37 | последнее обновление: 11:15 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас

Глава ПНА Махмуд Аббас заявил в пятницу, 4 января, во время своего визита в Каир, что готов отменить все договоренности с Израилем, сообщает Safa.

"Мы изучим эти соглашения, в том числе соглашение Осло, даже если это означает, что мы должны будем их отменить. Существуют 86 резолюций Совета Безопасности и 720 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН – и ни одна из них не выполняется", - подчеркнул Аббас.

Он пообещал, что ПНА пересмотрит вопросы координации с израильскими властями в сфере безопасности.

"Будущее опасно, - заявил Аббас. - У меня больше нет сил бороться, но я не закончу свою жизнь как предатель, я могу сказать еще сказать свое "нет".

Глава ПНА заметил, что "мирный процесс в регионе умирает", а также назвал три основных проблемы, которые вынуждена решать администрация Палестинской автономии: "ситуация с США, ситуация с Израилем и ситуация с ХАМАСом".

При этом, как отмечает The Jerusalem Post, Аббас заявил на встрече с египетскими журналистами: "Наши двери закрыты для США: пока они не пересмотрят своих антипалестинских решений, ни один палестинец не будет встречаться с американским руководством".

Отметим, в начале января один из лидеров ХАМАСа, Маэр Салах, заявил, что примирение с ФАТХом невозможно, пока во главе этого движения находится Махмуд Аббас. ХАМАС считает его нелегитимным председателем Палестинской администрации, утверждая, что полномочия Аббаса истекли в 2009 году.

При этом Салах признал, что на международной арене ХАМАСу сложно противостоять американской мощи, но напомнил, что американцам не удалось добиться осуждения ХАМАСа в ООН. Он особо остановился на роли России, выступающей противовесом США.



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