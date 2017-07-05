Россия заключит с Египтом договор на поставку вертолетов и оборудования для "Мистралей"

Россия заключит с Египтом контракты на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для "Мистралей", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Корабли нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования", – отметил Михеев.

Он подчеркнул, что "Мистрали" уже вошли в состав ВМС Египта, поэтому Каир заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать.

В сентябре 2014 года президент Франции Франсуа Олланд заявил о своем решении приостановить поставку в Россию первого вертолетоносца "Мистраль" в связи с участием России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Незадолго до того Россия и Франция договорились о размерах компенсации, которую Париж выплатит Москве за отмену контракта на поставку двух кораблей. Согласно условиям, российское оборудование, установленное на кораблях, должно было быть снято и возвращено в Россию, однако в середине сентября Москва сообщила, что не станет демонтировать установленное на вертолетоносцах "Мистраль" оборудование, если боевые корабли будут проданы Египту.

В октябре 2015 года в Каире было подписано соглашение о покупке французских вертолетоносцев "Мистраль", построенных ранее для России.

Сумма соглашения с Египтом составила около 950 миллионов евро. Эта сумма включала и подготовку 400 военных моряков. Тогда же сообщалось, что значительная часть установленного на вертолетоносцах оборудования будет российского производства, что обойдется еще в один миллиард долларов.

В июне 2016-го первый "Мистраль" прибыл в Египет.

Вертолетоносцы этого класса отличает способность выполнять широкий круг задач. Они способны нести на борту 700 военных, 16 вертолетов и до 50 единиц бронетехники. Экипаж египетского корабля прошел курс подготовки на французских вертолетоносцах.