Два израильских инженера отправились в Ирак ремонтировать гробницу пророка Нахума

Израильские инженеры Яаков Шефер и Меир Ронен отправились в Ирак в рамках миссии организации "Инженеры без границ" по спасению гробницы библейского пророка Нахума, сообщает Десятый канал ИТВ.

По оценке израильских специалистов, работы по предотвращению окончательного разрушения гробницы обойдутся в 200-300 тысяч долларов, а на полную реконструкцию потребуются еще 2-3 миллиона долларов.

Гробница пророка Нахума расположена в Иракском Курдистане, всего в 50 километрах от недавно освобожденного от боевиков ИГ Мосула.

Здание гробницы, возведенное около 1500 лет назад, было местом еврейского паломничества, особенно в дни праздника Шавуот. После массового отъезда курдских евреев в Израиль гробница постепенно пришла в упадок и начала разрушаться.