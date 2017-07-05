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Ближний Восток

Два израильских инженера отправились в Ирак ремонтировать гробницу пророка Нахума

время публикации: 10:40 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Гробница пророка Нахума

Израильские инженеры Яаков Шефер и Меир Ронен отправились в Ирак в рамках миссии организации "Инженеры без границ" по спасению гробницы библейского пророка Нахума, сообщает Десятый канал ИТВ.

По оценке израильских специалистов, работы по предотвращению окончательного разрушения гробницы обойдутся в 200-300 тысяч долларов, а на полную реконструкцию потребуются еще 2-3 миллиона долларов.

Гробница пророка Нахума расположена в Иракском Курдистане, всего в 50 километрах от недавно освобожденного от боевиков ИГ Мосула.

Здание гробницы, возведенное около 1500 лет назад, было местом еврейского паломничества, особенно в дни праздника Шавуот. После массового отъезда курдских евреев в Израиль гробница постепенно пришла в упадок и начала разрушаться.

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