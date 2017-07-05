Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 5 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских араба, 11 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в деревне Ятта (к югу от Хеврона) был задержан местный житель, у которого нашли шесть бутылок с зажигательной смесью.

06:00. В Каландии военные применили спецсредства для разгона толпы, при этом в руке одного из офицеров взорвалась шоковая граната, он был госпитализирован. Врачи оценивают ранения как легкие.