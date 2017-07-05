Катар отверг ультиматум арабских стран

Во второй половине дня 5 июля стало известно, что Катар отверг ультиматум, предъявленный ему четырьмя арабскими странами: Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Об этом сообщил телеканал BBC.

Саудовское агентство печати SPA сообщило, что ответ Катара был получен до истечения срока ультиматума через Кувейт, который выступает главным посредником на переговорах.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью телеканалу CNN заявил, что полученный ответ указывает на недостаточную осведомленность Катара о том, насколько опасной является ситуация.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что политический бойкот продолжится до тех пор, пока Катар не изменит свою политику.

О том, что Катар ответил на ультиматум, стало известно еще ночью. Однако каким именно был ответ Дохи, было неизвестно.

Отметим, что предварительный ответ был получен от министра иностранных дел Катара еще неделю назад, во время его визита в Вашингтон. Мухаммад бен-Абдуррахман после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Доха отклоняет все требования, поскольку они нарушают нормы международного права.

Ранее сообщалось, что ультиматум Катару состоит из 13 пунктов. От Катара требуют, среди прочего, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Вашингтон занимает неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Белый дом сообщил о заключении крупной сделки на поставки Катару боевых самолетов.





