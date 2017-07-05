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Ближний Восток

Катар ответил на ультиматум четырех арабских стран

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
Катар ответил на ультиматум четырех арабских стран

В ночь на среду, 5 июля, власти Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта сообщили о получении ответа Катара на ультиматум этих четырех государств, передает телеканал "Аль-Арабия".

Посредником выступал эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабар ас-Сабах.

Каким именно был ответ Дохи, неизвестно. В уведомлении сказано, что вскоре будет опубликована ответная реакция четырех арабских стран.

На 5 июля намечена встреча министров иностранных дел СА, ОАЭ, Бахрейна и Египта с целью формирования общей позиции в отношении Катара.

Ранее сообщалось, что ультиматум Катару состоит из 13 пунктов. От Катара требуют, в том числе, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Вашингтон занимает неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Белый дом сообщил о заключении крупной сделки на поставки Катару боевых самолетов.

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