5 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром

время публикации: 05:30 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром
Саудовская Аравия и Бахрейн объявили о разрыве дипотношений с Катаром
Саудовская Аравия и Бахрейн объявили о разрыве дипотношений с Катаром
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Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, агентство Reuters и саудовское агентство SPA передали, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром.

В сообщении подчеркивалось, что это решение принято "в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма".

При этом Эр-Рияд призвал "все братские страны" последовать его примеру.

Рано утром в понедельник, 5 июня, телеканал "Аль-Арабия" (ОАЭ) сообщил о разрыве дипломатических отношений между Бахрейном и Катаром со ссылкой на государственное агентство королевства.

В сообщении "Аль-Арабии" сказано, что о разрыве дипотношений заявило королевство Бахрейн, объяснив это решение тем, что Катар дестабилизирует ситуацию в регионе, пытается вмешиваться во внутренние дела соседних стран, способствует террористической деятельности и оказывает финансовую помощь экстремистским группировкам, связанным с Ираном.

В течение 48 часов МИД Бахрейна намерен вывезти всех своих дипломатов из Дохи.

В течение ближайших суток Бахрейн намерен прекратить воздушную и морскую связь с Катаром. При этом будут предприняты и другие шаги, направленные на то, чтобы подданные королевства не посещали Катар.

Вскоре о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщает телеканал Sky News Arabia. Они тоже сообщили, что прекращают наземные, воздушные и морские перевозки в Катар.

Власти ОАЭ потребовали, чтобы все катарские дипломаты в течение 48 часов покинули Эмираты.

Соответствующие заявления были сделаны Каиром вскоре после завершения переговоров между министрами иностранных дел Египта и Саудовской Аравии.

Кроме того, командование арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявило, что Катар больше не будет участвовать в совместных военных операциях в Йемене.

Суннитские режимы обвиняют Катар в поддержке террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также в стремлении наладить отношения с шиитским Ираном.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 июня 2017 г.
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