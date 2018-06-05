"Аш-Шарк аль-Аусат": Иран вложил в Сирию многие миллиарды и не готов подчиняться ни России, ни Израилю

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о том, что Россия и Израиль пытаются оказывать давление на Иран, добиваясь вывода иранских и проиранских военных сил из Сирии. Однако, как отмечается в публикации, Тегеран намерен "пожинать плоды" своих инвестиций в Сирию, которые за последние годы оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов.

Такую оценку затрат Ирана на военные и гражданские проекты в Сирии дал американский ученый и бывший иранский дипломат Мансур Фарханг.

Надим Шехади, специалист по Ближнему Востоку в Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса (США), считает, что Иран тратит в Сирии около 15 миллиардов долларов в год, и в общей сложности эта деятельность обошлась Тегерану примерно в 105 миллиардов долларов.

Речь идет, прежде всего, о затратах на создание военных баз, на содержание собственных вооруженных сил в Сирии, на вербовку и обучение боевиков из стран Ближнего Востока и Южной Азии, на компенсации семьям погибшим и раненым. В настоящее время, пишет "Аш-Шарк аль-Аусат", в Сирии насчитывается 11 иранских военных баз, 15 баз ливанской "Хизбаллы" и еще 9 баз проиранских шиитских ополченцев из других стран. Эти базы есть повсюду в Сирии – и на западе, около границы с Ливаном, и на востоке, ближе к границе с Ираком, и на севере, неподалеку от границы с Турцией. Иран стремится создавать такие базы и на юге Сирии, около границы с Израилем и Иорданией, но этому противодействуют Израиль, США и Россия.

Как отмечается в публикации, иранцы вкладывают значительные средства и в гражданские проекты в Сирии. В частности, через исламский благотворительный фонд "Джихад аль-Бинаа" Тегераном финансируются восстановление школ, дорог и инфраструктур в Алеппо и других городах, разрушенных за годы войны (тот же фонд финансировал восстановление южного Бейрута после войны между "Хизбаллой" и Израилем летом 2006 года).

В последние месяцы иранские компании выиграли конкурсы, объявленные правительством Сирии, на поставку сельскохозяйственной техники, добычу фосфатов, ремонт электрических сетей и переработку сахара.

Иранцы фактически контролируют значительную часть сирийско-иракской границы, основные трассы в ряде стратегически важных районов на востоке Сирии и один из основных трубопроводов.

Тегеран предоставил Дамаску крупные ссуды: не менее 4,5 миллиардов долларов, начиная с 2013 года.

Аналитики, которых цитирует "Аш-Шарк аль-Аусат", считают, что Иран уйдет из Сирии только в случае военного поражения режима Башара Асада. Надим Шехади говорит, что иранцы могут идти на тактические уступки, чтобы не портить отношения с Москвой, но сохранят свое присутствие в Сирии.

Во многих иранских СМИ публикуются в последние дни редакционные статьи, резко критикующие российское руководство за союз с Израилем. Так, например, израильский блогер "Абу Али" обращает внимание на одну из таких публикаций в иранской газете "Канун" (близкой к президенту Ирана Хасану Роухани), в которой президента России Владимира Путина называют "обманщиком" и обвиняют его в ведении переговоров с израильтянами "за спиной" иранских и сирийских союзников.





