"Аль-Джарида": источник в КСИР рассказал о производстве ракет для "Хизбаллы"

Кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пишет, что заводы по производству высокоточных ракет для "Хизбаллы" были перенесены из Ливана на северо-восток Сирии, откуда детали ракет доставляются в Ливан.

Эта публикация появилась вскоре после того, как генеральный секретарь ливанской шиитской террористической группировки "Хизбалла" Хасан Насралла заявил, что США намерены использовать ливано-израильские переговоры о демаркации границ для того, чтобы поднять тему высокоточных ракет "Хизбаллы", нацеленных на Израиль. Лидер "Хизбаллы" заявил, что его группировка располагает высокоточным ракетным оружием, однако отрицал, что на территории Ливана имеются заводы по производству такого оружия. При этом Насралла пригрозил: если США не снимут вопрос высокоточных ракет с повестки дня, "мы начнем производить их в Бейруте".

"Аль-Джарида" напоминает, что в марте 2017 года именно это издание первым сообщило, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что такие заводы производят ракеты и пусковые установки к ним. Кувейтская газета утверждала, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, а также противокорабельных и противотанковых ракет, бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе, ударных БПЛА), которые "Хизбалла" испытывала в реальных боевых условиях в Сирии. Сообщалось также, что военными заводами в Ливане управляют специалисты министерства обороны Ирана и КСИР, ливанское правительство это производство не контролирует и не имеет доступа к выпускаемым вооружениям.

Источник в КСИР прокомментировал недавнее выступление Насраллы и подтвердил, что он не лжет, заявляя, что таких заводов теперь нет в Ливане. В статье сказано, что "Хизбалла" решила перевести производство деталей ракет в Сирию, чтобы не подводить своих партнеров по коалиции в правительстве Ливана, опасающихся санкций со стороны Европейского союза и США.

В настоящее время, как говорится в сегодняшней публикации "Аль-Джариды", производство для "Хизбаллы" налажено на северо-востоке Сирии, где изготавливают боеголовки и электронные схемы для ракет (похожее производство есть в Иране, Северной Корее, Китае и России, говорится в публикации). Затем их доставляют в Ливан, где инженеры "Хизбаллы" устанавливают эти боеголовки и электронные схемы на имеющиеся в арсенале ракеты, что значительно повышает их точность и поражающую мощь. По сведениям "Аль-Джариды", некоторые запчасти для ракет иранцы закупают в Болгарии и Украине.

Со ссылкой на источник в КСИР "Аль-Джарида" пишет, что в настоящее время "Хизбалла" располагает более чем 250 тысячами ракет малой, средней и большой дальности, способных достичь любой точки в Израиле, как высокоточных, так и обычных. Кроме того, "Хизбалла", как и йеменские боевики-хуситы, получила от Ирана центры управления и ударные беспилотные самолеты. Ранее неоднократно сообщалось о военно-техническом сотрудничестве иранцев, "Хизбаллы" и хуситов.