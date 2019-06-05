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Ближний Восток

МВФ и Всемирный банк примут участие в Бахрейнской конференции

время публикации: 5 июня 2019 г., 21:38 | последнее обновление: 5 июня 2019 г., 21:54 блог версия для печати фото
МВФ и Всемирный банк примут участие в Бахрейнской конференции

Крупнейшие международные финансовые организации сообщили, что примут участие в Бахрейнской конференции, на которой будут представлена экономическая часть подготовленного администрацией США плана палестино-израильского урегулирования. Конференция пройдет в Манаме 25-26 июня.

"Международный финансовый фонд получил приглашение и направит делегацию на конференцию, как и другие финансовые учреждения", - говорится в заявлении, опубликованном МВФ. Направляются на конференцию представители Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", МВФ действует на палестинских территориях с 1995 года. Фонд, как и другие международные финансовые организации, играют весомую роль в обеспечении стабильности Палестинской администрации.

ПА сообщила, что не примет участия в конференции. Палестинское руководство выступает против "сделки века", заявляя, что администрация Дональда Трампа, признав Иерусалим столицей Израиля и перенеся в этот город американское посольство, не может выступать в качестве посредника.

"Наша цель – поэтапное продвижение к независимому палестинскому государству со столицей в Восточном Иерусалиме. "Сделка века" - это сделка позора, по воле Аллаха, ей место в аду. Будем надеяться, там она и окажется", - заявил несколько дней назад председатель ПА Махмуд Аббас.

Многие арабские страны выражают опасение, что план Трампа будет означать конец принципа "двух государств". Эти опасения подтвердил и один из архитекторов плана – зять и советник президента Джаред Кушнер. В недавнем интервью он выразил сомнение в том, что палестинцы готовы к самоуправлению.

От участия в конференции отказались Россия и Китай. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что направят делегации в Бахрейн. При этом они заявили о необходимости создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.



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