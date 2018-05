ЦАХАЛ: террористы в Газе используют детей как живой щит. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, в котором видно, как в ходе "марша возвращения" в пятницу, 4 мая, боевики ХАМАСа использовали детей и женщин в качестве живого щита.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, дети и женщины также подносят боевикам шины, бутылки с зажигательной смесью, камни и боеприпасы. Армейская пресс-служба сообщает, что в ходе беспорядков их организаторы инсценировали ранения нескольких участников.

Напомним, в пятницу, 4 мая, в секторе Газы состоялся шестой "марш возвращения". В результате беспорядков были ранены не менее 1.143 человек. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения. О погибших в результате столкновения между палестинцами и силами ЦАХАЛа не сообщается.

Силами ЦАХАЛа были предотвращены две попытки повреждения разделительного забора на границе с сектором Газы и проникновение на территорию Израиля.

Также в пятницу несколько десятков человек из Газы прорвались на территорию палестинской части КПП "Керем Шалом", служащего для переправки грузов в сектор. Палестинцы нанесли ущерб газопроводу и нефтепроводу, через которые поступают в сектор нефть и газ. По заявлению пресс-службы армии, эти действия наносят прямой ущерб благосостоянию жителей сектора.

Вечером в субботу, 5 мая, в результате взрыва в центральной части сектора Газы погибли пятеро палестинских арабов. По сообщениям арабских источников, взрыв прогремел в процессе изготовления взрывных устройств.

Throughout Hamas’s activity, fake injuries and the exploitation of women and children are rampant. This was all intended to disguise terror activity, including hurling explosives & grenades, attempted infiltrations, & burning Israeli land pic.twitter.com/4tUgCszvKk