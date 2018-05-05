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Ближний Восток

ЦАХАЛ: террористы в Газе используют детей как живой щит. Видео

время публикации: 20:33 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
Шестой "марш возвращения". 4 мая 2018 года
Шестой "марш возвращения". 4 мая 2018 года

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео, в котором видно, как в ходе "марша возвращения" в пятницу, 4 мая, боевики ХАМАСа использовали детей и женщин в качестве живого щита.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, дети и женщины также подносят боевикам шины, бутылки с зажигательной смесью, камни и боеприпасы. Армейская пресс-служба сообщает, что в ходе беспорядков их организаторы инсценировали ранения нескольких участников.

Напомним, в пятницу, 4 мая, в секторе Газы состоялся шестой "марш возвращения". В результате беспорядков были ранены не менее 1.143 человек. Из них более 40 человек получили огнестрельные ранения. О погибших в результате столкновения между палестинцами и силами ЦАХАЛа не сообщается.

Силами ЦАХАЛа были предотвращены две попытки повреждения разделительного забора на границе с сектором Газы и проникновение на территорию Израиля.

Также в пятницу несколько десятков человек из Газы прорвались на территорию палестинской части КПП "Керем Шалом", служащего для переправки грузов в сектор. Палестинцы нанесли ущерб газопроводу и нефтепроводу, через которые поступают в сектор нефть и газ. По заявлению пресс-службы армии, эти действия наносят прямой ущерб благосостоянию жителей сектора.

Вечером в субботу, 5 мая, в результате взрыва в центральной части сектора Газы погибли пятеро палестинских арабов. По сообщениям арабских источников, взрыв прогремел в процессе изготовления взрывных устройств.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2018 г.
Шестой "марш возвращения": сбиты израильские БПЛА, более тысячи раненых, прорыв на КПП "Керем Шалом"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2018 г.
"Марш возвращения": число раненых в секторе Газы превысило 1.100 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2018 г.
ЦАХАЛ: предотвращены две попытки повреждения разделительного забора и проникновения на территорию Израиля из сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 мая 2018 г.
Израильский БПЛА упал на территории сектора Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 мая 2018 г.
СМИ: палестинцы прорвались на территорию КПП "Керем Шалом"







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