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Ближний Восток

Вступили в силу "самые жесткие в истории" санкции против Ирана

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати фото
Вступили в силу "самые жесткие в истории" санкции против Ирана
Майк Помпео
Атомная электростанция в Бушире, Иран

5 ноября 2018 года вступил в силу второй раунд американских санкций в отношении Ирана. Их цель – положить конец ядерным и ракетным разработкам Исламской республики Иран и лишить режим аятолл возможности заниматься экспортом террора и поддерживать радикальные шиитские группировки.

Нынешний раунд затрагивает финансовую систему Ирана, нефтедобывающую и судоходную отрасли. В общей сложности, как сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, под действием санкций оказались более 600 юридических и физических лиц.

Таким образом, вступившую в силу новые санкции являются значительно более жесткими, чем те, что действовали до 2015 года и утратили силу после подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы. Ранее под действием санкций находилось около 400 компаний и лиц.

Напомним: еще во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания президентом он выйдет из Венских соглашений ("ядерная сделка"), которые называл худшей сделкой в истории. Тем не менее, решение о выходе было принято только в мае 2018 года.

Трамп констатировал, что договор позволил Ирану развивать ядерный потенциал, что позволило бы ему после истечения соглашения в кратчайший срок стать обладателем ядерного оружия. США также возмущены, что Иран получил возможность беспрепятственно развивать ракетную программу.

Президент призвал американских торговых партнеров выбрать, с кем они собираются вести дела – с Ираном или США. Тем не менее, администрация сделала временно исключение для основных потребителей иранской нефти: Китая, Индии, Республики Корея, Японии, Турции. От некоторых санкций освобожден Ирак.

Добавим, что день вступления санкций в силу, скорее всего, выбран неслучайно. На это указывает сообщение, опубликованное государственным секретарем США в социальной сети Twitter. "Сегодня мы отмечаем 39-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, когда больше 50 наших коллег были взяты в заложники. Отвага и стойкость, проявленная ими в течение 444 дней плена подчеркивает необходимость положить конец противоправным действиям Ирана", – написал он.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 ноября 2018 г.
Помпео: нынешние санкции против Ирана станут "самыми жесткими из когда-либо вводившихся"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 ноября 2018 г.
Под крики "Смерть Израилю!" в Иране отметили годовщину захвата посольства США
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 ноября 2018 г.
Госдеп: восемь стран смогут покупать иранскую нефть без санкций
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 октября 2018 г.
Китай закроет из-за санкций основной маршрут денежных транзакций с Ираном
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 октября 2018 г.
Отчет Госдепа США по Ирану: $16 млрд на финансирование террора за шесть лет





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