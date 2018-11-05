Вступили в силу "самые жесткие в истории" санкции против Ирана

5 ноября 2018 года вступил в силу второй раунд американских санкций в отношении Ирана. Их цель – положить конец ядерным и ракетным разработкам Исламской республики Иран и лишить режим аятолл возможности заниматься экспортом террора и поддерживать радикальные шиитские группировки.

Нынешний раунд затрагивает финансовую систему Ирана, нефтедобывающую и судоходную отрасли. В общей сложности, как сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, под действием санкций оказались более 600 юридических и физических лиц.

Таким образом, вступившую в силу новые санкции являются значительно более жесткими, чем те, что действовали до 2015 года и утратили силу после подписания Венских соглашений о судьбе иранской ядерной программы. Ранее под действием санкций находилось около 400 компаний и лиц.

Напомним: еще во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания президентом он выйдет из Венских соглашений ("ядерная сделка"), которые называл худшей сделкой в истории. Тем не менее, решение о выходе было принято только в мае 2018 года.

Трамп констатировал, что договор позволил Ирану развивать ядерный потенциал, что позволило бы ему после истечения соглашения в кратчайший срок стать обладателем ядерного оружия. США также возмущены, что Иран получил возможность беспрепятственно развивать ракетную программу.

Президент призвал американских торговых партнеров выбрать, с кем они собираются вести дела – с Ираном или США. Тем не менее, администрация сделала временно исключение для основных потребителей иранской нефти: Китая, Индии, Республики Корея, Японии, Турции. От некоторых санкций освобожден Ирак.

Добавим, что день вступления санкций в силу, скорее всего, выбран неслучайно. На это указывает сообщение, опубликованное государственным секретарем США в социальной сети Twitter. "Сегодня мы отмечаем 39-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, когда больше 50 наших коллег были взяты в заложники. Отвага и стойкость, проявленная ими в течение 444 дней плена подчеркивает необходимость положить конец противоправным действиям Ирана", – написал он.