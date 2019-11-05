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NEWSru.co.il :: Ближний Восток5 ноября 2019 г., 09:39

"Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе

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"Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе "Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе "Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе
 
   
 
 
"Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе

 
   
 
 
"Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе

 
   
 
 
"Аль-Ахбар": Катар объявил ХАМАСу о намерении прекратить финансовую помощь Газе

Ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на информированные источники пишет, что специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади уведомил руководство ХАМАСа о возможном прекращении с начала 2020 года оказания прямой финансовой помощи сектору Газы.

Эта публикация цитируется палестинскими СМИ, в частности агентством Maan.

По сведениям "Аль-Ахбар", Доха уведомила ХАМАС о том, что продолжение финансирования затруднительно. И, хотя в руководстве ХАМАСа все еще надеются на катарскую денежную помощь в следующем году, 4 ноября глава действующей в Газе администрации ХАМАСа Яхья Сануар заявил, что жители сектора рассчитывают, прежде всего, на помощь со стороны Ирана, а не от арабских государств. О чем не замедлил сообщить дружественный Ирану ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Газета "Аль-Ахбар" отмечает, что "катарские миллионы" в основном распределялись между бедными семьями, получавшими по 100 долларов в месяц наличными в рамках этого "гранта". Отсутствие этих выплат может привести к "взрыву" в Газе, говорится в публикации.

На самом деле, в среднем, Катар переводил в Газу в течение последнего года по 30 миллионов долларов в месяц. Эти деньги шли на оплату топлива и электроэнергии для сектора, а также на выплаты пособий примерно 109.000 семей (то есть малоимущие семьи получали немногим более трети от суммы катарских выплат).

Если Катар прекратит переводить эти деньги, то ХАМАС будет более агрессивно требовать "своей" доли от налоговых выплат Израиля палестинской администрации. В случае отказа, экономический кризис в Газе достигнет катастрофических масштабов, что может привести к массовым акциям протеста внутри сектора и к новому витку вооруженного противостояния с Израилем.

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