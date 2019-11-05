Sina: Сирия передала России неразорвавшуюся израильскую противоракету "Праща Давида"

В минувшие выходные китайский портал Sina опубликовал сообщение о том, что сирийское командование передало российским военным израильскую противоракету "Праща Давида", упавшую в прошлом году на территории Сирии.

Эта публикация цитируется некоторыми российскими СМИ. Официально Москва не подтверждала такого рода сведения.

Судя по всему, речь идет о противоракете, запущенной ЦАХАЛом летом 2018 года. Sina пишет, что противоракета не взорвалась, на место ее падения на юге Сирии были направлены сирийские военные, которые вывезли ее.

23 июля 2018 года две противоракеты израильской системы ПРО "Праща Давида" ("Кела Давид") были выпущены в ответ на запуск с сирийской территории нескольких ракет тактическим ракетным комплексом "Точка" (SS-21) советского производства. Тогда ЦАХАЛ впервые задействовал систему "Праща Давида" (она же "Волшебная палочка") против ракет из Сирии и вообще в ходе реальных боевых действий.

Сообщалось, что ракеты, запущенные сирийскими военными в ходе внутренних боевых действий, поражены не были и упали на территории Сирии. Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждала факт запуска противоракет "Праща Давида" и падения сирийских ракет на территории Сирии. Дополнительные комментарии не публиковались.

Сайт газеты "Гаарец" писал, что сирийские ракеты не были сбиты. Операторам "Пращи Давида" пришлось уничтожить ракеты-перехватчики после того, как они не попали в цель, говорилось в этой публикации.

Йоав Зейтун писал на сайте Ynet, что предварительное расследование подтверждает оправданность решения о запуске противоракет, каждая из которых стоит 1 миллион долларов, так как существовала реальная угроза: одна из сирийских ракет, запущенных примерно за 100 км до предполагаемой точки перехвата, упала всего в километре от израильской границы. Автор публикации полагал, что сирийские ракеты так и не были перехвачены из-за технологического, а не человеческого фактора. Министерство обороны и концерн "Рафаэль" расследовали этот инцидент.

Более резко звучала статья Йоава Лимора в газете "Исраэль а-Йом". По его мнению, инцидент был серьезным провалом ЦАХАЛа, требующим тщательного расследования, а также технологических и эксплуатационных выводов. По его мнению, единственный положительный результат: отсутствие ущерба. При этом автор публикации писал, что система ПРО "Праща Давида" "еще не созрела" для практического применения. В статье отмечалось, что "Праща Давида" создавалась для защиты от ракет "Хизбаллы" и иранских ракет большой дальности.

Сайт телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", цитировал израильские СМИ и писал о провале израильской системы ПРО, отмечая, что два миллиона долларов (стоимость двух запущенных противоракет) были потрачены напрасно. В публикации говорилось, что ЦАХАЛ уничтожил только одну свою противоракету, что случилось со второй – неизвестно.

24 июля 2018 года поступила информация о том, что начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, министр обороны Авигдор Либерман и министр финансов Моше Кахлон согласовали 10-летнюю программу усиления сил противоракетной обороны. Как сообщал журналист газеты "Едиот Ахронот" Гад Лиор, программа, подготовленная в свете роста угрозы ракетных обстрелов со стороны Сирии и Ирана, будет рассмотрена кабинетом министров на ближайшем воскресном заседании. Стоимость программы составит 30 миллиардов шекелей, которые пойдут на закупку дополнительных батарей ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец", разработку новых систем и на строительство бомбоубежищ и безопасных помещений.

Система ПРО "Праща Давида" ("Волшебная палочка") производства израильского государственного оборонного концерна "Рафаэль" только в марте прошлого года в первый раз демонстрировалась на учениях "Можжевеловая кобра 2018". Она недавно поступила на вооружение ЦАХАЛа.

Тактические ракетные комплексы "Точка" (SS-21 по классификации NATO) были приняты на вооружение советской армии в 1975 году. До распада СССР они поставлялись во многие страны мира, в том числе в Сирию (в основном, в 80-е годы). В ходе гражданской войны в Сирии ТРК "Точка" впервые были применены в 2013 году, в общей сложности за последние пять лет сирийская армия выпустила десятки таких ракет по оппозиционным силам (применялись комплексы "Точка" и более современные комплексы "Точка-У").





