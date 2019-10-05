СМИ: руководство ПА заявило о готовности принять налоговые поступления из Израиля. ДФОП против

В пятницу, 4 октября, руководство ПА заявило о готовности принять налоговые поступления из Израиля. Речь идет о сумме, составляющей около 600 миллионов шекелей.

Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на данные, полученные от двух палестинских чиновников на условиях анонимности.

Последние месяцы правительство Палестинской автономии систематически возвращало Израилю средства от налоговых поступлений, объясняя это тем, что Израиль "незаконно" вычитает из этих денег сумму, равную зарплатам и пособиям, выплачиваемым Рамаллой террористам и их семьям.

Однако, согласно сообщениям СМИ, в том числе и палестинских, накануне власти ПА достигли соглашения с министерством финансов Израиля, несмотря на то, что израильские власти по-прежнему намерены удерживать эту "спорную" сумму.

Заметим, что палестинский министр гражданской администрации Хусейн аш-Шейх написал в пятницу в своем "твиттере", что он, действительно, встречался с министром финансов Израиля Моше Кахлоном, чтобы обсудить "все нерешенные вопросы", однако переговоры не завершены и продолжатся в воскресенье.

В субботу, 5 октября, агентство Safa разместило заявление террористической группировки "Демократический фронта освобождения Палестины", в котором говорится, что "своим решением палестинская администрация демонстрирует отсутствие политической стратегии для борьбы с израильской оккупацией".

Safa также подчеркивает, что ДФОП расценил соглашение между палестинскими властями и израильским минфином как "чистый выигрыш Нетаниягу".

Согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительству автономии в Рамалле. Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.





