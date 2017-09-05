Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура

Подразделения сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура боевиками террористической группировки "Исламское государство". Территорию, блокированную джихадистами, обороняли солдаты 137-го пехотного полка.

Согласно заявлению армейского командования, основной удар был нанесен с запада. На его направлении были сосредоточены значительные силы авиации. В результате удалось пробить 700-метровый коридор и соединиться с окруженными войсками.

Агентство SANA сообщает об уничтожении крупного склада вооружений ИГ в деревне аль-Бугейлийя на западе провинции Дир аз-Зур. Также нанесен удар по конвою боевиков, находившемуся к юго-западу от города.

SANA рассказывает и о телефонном разговоре президента Сирии Башара Асада с солдатами и командирами, проявившими себя при снятии блокады. Называются имена командира 17-й дивизии Хасана Мухаммада и командира 104-й бригады республиканской гвардии Исама Захр Ад Дина.