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Ближний Восток

Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура

время публикации: 16:21 | последнее обновление: 16:21 блог версия для печати фото
Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура

Подразделения сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура боевиками террористической группировки "Исламское государство". Территорию, блокированную джихадистами, обороняли солдаты 137-го пехотного полка.

Согласно заявлению армейского командования, основной удар был нанесен с запада. На его направлении были сосредоточены значительные силы авиации. В результате удалось пробить 700-метровый коридор и соединиться с окруженными войсками.

Агентство SANA сообщает об уничтожении крупного склада вооружений ИГ в деревне аль-Бугейлийя на западе провинции Дир аз-Зур. Также нанесен удар по конвою боевиков, находившемуся к юго-западу от города.

SANA рассказывает и о телефонном разговоре президента Сирии Башара Асада с солдатами и командирами, проявившими себя при снятии блокады. Называются имена командира 17-й дивизии Хасана Мухаммада и командира 104-й бригады республиканской гвардии Исама Захр Ад Дина.

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