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Ближний Восток

Сотрудник палестинской службы безопасности призывал Адольфа Эйхмана "воскреснуть"

время публикации: 17:14 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати

Разрешена к публикации информация об аресте высокопоставленного сотрудника палестинской службы превентивной безопасности.

33-летний Джалаль Наджи Мухаммад аль-Суити, житель деревни Бейт-Ауа (к югу от Хеврона) был задержан сотрудниками Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) в августе. Он подозревается в подстрекательстве.

Сайт 20-го канала ИТВ сообщает, что аль-Суити в своем блоге на Facebook, который до сих пор не заблокирован администрацией социальной сети, открыто призывал к уничтожению евреев.

В одном из постов он опубликовал фотографию Адольфа Эйхмана, написав: "Где же ты великий Абу Эйхман?". Пост с фотографией Адольфа Гитлера сотрудник палестинской службы безопасности написал: "Я возвращаюсь". Он также признавался, что "смысл его жизни составляет вооруженная борьба в рядах ФАТХа".

В ШАБАК отмечают, что большинство своих постов в социальной сети аль-Суити посвятил "героизации" нацистских преступников, а также прославлению террористов и палестинских "шахидов". "Шахиды не умирают - земля, орошенная их кровью, расцветет революцией", - писал задержанный. Последний свой пост он сделал 23 августа, за день до ареста.

Пресс-служба ШАБАК, сообщая о задержании Мухаммада аль-Суити, заявила, что ее сотрудники продолжат бороться с подстрекательствами в социальных сетях и интернете.

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