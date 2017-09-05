Глава Красного Креста попросил лидера ХАМАС в Газе дать ему встретиться с похищенными израильтянами

Во вторник, 5 сентября, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил сектор Газы и встретился с главой правительства ХАМАС Яхьей Сануаром.

В ходе встречи президент МККК назвал "очень трагической" ситуацию, в которой оказалось население Газы. Он заверил, что его организация продолжит оказывать медицинскую помощь нуждающимся, передает палестинское агентство Maan.

В публикации также сказано, что Маурер попросил Сануара предоставить ему возможность встретиться с пропавшими без вести израильскими солдатами, которые могут находиться в Газе. Как ответил на эту просьбу лидер ХАМАСа, неизвестно. Но глава МККК в целом положительно оценил результаты своей поездки в Газу.

Пресс-служба ХАМАСа не комментирует пока итоги визита Маурера в Газу.

Отметим, что, в отличие от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, недавно побывавшего в регионе, президент МККК Петер Маурер провел переговоры не только в Иерусалиме и Рамалле, но также и в Газе, согласившись на личную встречу с лидером ХАМАСа в секторе.

Петер Маурер родился в Туне, Швейцария, в 1956 году. Он изучал историю и международное право в Берне, где получил степень доктора наук. В 1987 году Маурер поступил на дипломатическую службу в Швейцарии, и с этого времени занимал разные посты в Берне и Претории. В 1996 году он был переведен в Нью-Йорк и стал заместителем постоянного наблюдателя Швейцарской миссии при ООН. В 2000 году Петер Маурер получил статус посла и возглавил Отдел гуманитарной безопасности в штаб-квартире Федерального департамента иностранных дел Швейцарии в Берне. В 2004 году Маурер был назначен послом и постоянным представителем Швейцарии при ООН в Нью-Йорке. В июне 2009 года Генеральная Ассамблея избрала Маурера председателем Пятого комитета по административным и бюджетным делам ООН. Помимо этого, он был избран председателем Бурундийской конфигурации Комиссии ООН по миростроительству. C января 2010 года Маурер работал в качестве статс-секретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. С 1 июля 2012 года стал президентом МККК вместо Якоба Келленбергера.