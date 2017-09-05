"Гаарец": Россия обеспечила дипломатическое прикрытие "Хизбалле" в СБ ООН

30 августа Совет безопасности ООН единогласно продлил срок действия мандата миротворческого контингента в Южном Ливане (UNIFIL), одновременно существенно расширив его полномочия. По требованию Израиля, активно поддержанному США, контингент UNIFIL обязан усилить свое присутствие на местности, проводить интенсивное патрулирование территорий, контролируемых террористической организацией "Хизбалла", и незамедлительно сообщать о нарушениях и инцидентах, когда миротворцы не были допущены на какую-либо территорию.

Судя по официальным заявлениям, складывалось впечатление, что Россия полностью поддержала это решение. Однако, как пишет 5 сентября в газете "Гаарец" политический обозреватель Барак Равид, на самом деле российские представители повлияли на окончательную формулировку текста решения о продлении мандата UNIFIL и добились того, что из него были убраны какие-либо упоминания о военной деятельности "Хизбаллы" в Ливане. При этом, как утверждается в статье, представители РФ угрожали, что будет использовано право вето, если эти упоминания не будут убраны из текста.

Равид пишет о том, что текст резолюции о продления мандата UNIFIL в этом году принципиально отличался от прошлогодних тем, что под давлением США и Израиля в него были внесены несколько абзацев, в которых говорилось, что силы UNIFIL должны увеличить свое присутствие к югу от реки Литани и имеют все полномочия для действий, направленных на соблюдение резолюции 1701, положившей конец Второй ливанской войне в августе 2006 года. Однако в ходе обсуждения окончательной формулировки Россия настояла на том, чтобы из текста были убраны упоминания о военной деятельности "Хизбаллы" и нарушениях этой организацией резолюции 1701.

Один из израильских чиновников в беседе с корреспондентом "Гаарец" отметил, что Россия фактически обеспечила дипломатическое прикрытие "Хизбалле".

В итоговом тексте резолюции 2373, продлевающей мандат UNIFIL в 2017 году, "Хизбалла" не упомянута. Хотя в официальном протоколе отражено, что представитель США Никки Хейли выразила непонимание позиции командующего миротворческим контингентом, который, вероятно, не осознает угрозы, исходящей от "Хизбаллы", действующей при поддержке Ирана. Хейли отметила тот факт, что "Хизбалла" продолжает готовиться к войне, пользуясь перемирием и нарушая резолюции СБ ООН. Американская представительница назвала статус-кво в южном Ливане неприемлемым и потребовала, активизировать действия UNIFIL, направленные на обуздание "Хизбаллы".

Обсуждение в СБ ООН по продлению мандата UNIFIL проходило вскоре после личной встречи в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которой российскому лидеру было заявлено об угрозе, которая исходит от "Хизбаллы" и Ирана, стремящихся создать в Сирии плацдарм для нападения на Израиль. Тем не менее, судя по публикации "Гаарец", Москва проигнорировала израильские опасения и продолжила действовать в интересах "Хизбаллы", которая по сути является союзником российских военных в Сирии.

Напомним, что "Хизбалла" признана террористической организацией в США и ЕС (в Евросоюзе террористической организацией признали только боевое крыло "Хизбаллы"). Однако Россия не признает "Хизбаллу" террористической организацией на том основании, что боевики этого шиитского движения не предпринимали никаких враждебных действий против россиян и интересов РФ. С сентября 2015 года "Хизбалла" фактически является военным союзником России в Сирии.





