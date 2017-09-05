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Ближний Восток

Саудовский министр назвал "Хизбаллу" партией Шайтана

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
Саудовский министр назвал "Хизбаллу" партией Шайтана

Саудовский министр по связям с государствами Персидского залива Тамер ас-Сабхан призвал правительство Ливана поставить на место шиитскую группировку "Хизбалла". При этом он обыграл ее название, которое переводится как "партия Аллаха".

"Бесчеловечные преступления, совершенные «партией Шайтана» против нашего народа, не останутся безнаказанными. Не останутся они и без последствий для Ливана", - написал он в социальной сети Twitter.

"Ливанский народ должен решить: он поддерживает «Хизбаллу» или выступает против нее. Кровь арабов драгоценна, горе тому, кто ее проливает", - сообщил министр.

Напомним, что в марте 2016 года Лига арабских государств большинством голосов признала "Хизбаллу" террористической группировкой. Против этого решения выступили Ливан, Алжир и Ирак.

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