Председатель МККК встретится с руководством ХАМАСа в Газе

Председатель Международного комитета Красного креста Питер Морер проведет среду, 5 сентября, серию встреч в Израиле, в Рамалле и в секторе Газы с целью продвижения переговоров по освобождению удерживаемых террористической организацией ХАМАС израильтян и тех израильских военных.

В частности, Морер встретится с новым лидером ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром.

Ранее один из лидеров политического крыла ХАМАСа шейх Хасан Юсуф заявил, что если Морер приехал просить освободить израильтян, то его визит не имеет смысла. Он также заявил, что представителей МККК не допустят к израильским пленным.

В то же время, по словам Юсуфа, если Морер готов выступить посредником на переговорах по обмену пленными, то им есть о чем поговорить. Юсуф также заявил, что ХАМАС готов предоставить информацию о находящихся у него израильтянах в течение 48 часов после освобождения боевиков, арестованных повторно после того, как они были освобождены в обмен на Гилада Шалита.

На текущий момент в руках ХАМАСа находятся трое гражданских лиц – Авраам Абера Менгисту, Хишам аль-Сайед и Джума Ибрагим Абу Ганаима, из которых первые двое страдают душевным расстройством. Кроме того, ХАМАС удерживает тела двух военнослужащих ЦАХАЛа – Адара Голдина и Орона Шауля, погибших в ходе контртеррористической операции "Нерушимая скала".