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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 сентября

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 5 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

08:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 14 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в Рамалле была закрыта типография, в которой печатали подстрекательские материалы. В Хевроне была проведена операция по изъятию наличных денег, переданных семьям боевиков террористической организацией ХАМАС. В деревнях Салам и Наалин обнаружены три тайника, в которых хранилось оружие.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 сентября







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