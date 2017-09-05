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Ближний Восток

В Сирии погибли два российских военнослужащих

время публикации: 01:17 | последнее обновление: 01:21 блог версия для печати фото
В Сирии погибли два российских военнослужащих

Министерство обороны РФ в понедельник, 4 сентября, сообщило о гибели в Сирии двух российских военнослужащих-контрактников в результате минометного обстрела автоколонны боевиками террористической организации "Исламское государство".

Согласно сообщению, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон, передает ТАСС.

"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ. В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", – сообщили в минобороны.

"Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

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