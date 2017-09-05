Хуситы отдали приказ об аресте бывшего президента Салеха

Самопровозглашенное хуситское правительство Йемена отдало приказ об аресте своего ключевого союзника – бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Как утверждается, свергнутый глава государства скрывается в своем дворце в Сане.

Представители хуситов заявляют, что после ареста недавний союзник будет вывезен в Сааду. При этом убивать Салаха они не намерены. По их словам, цель ареста – предотвратить подготавливаемый свергнутым президентом государственный переворот.

Первоначально путч был якобы намечен на 24 августа – 35-ю годовщину основания возглавляемой Салехом партии Всеобщий народный конгресс. Однако эту попытку, как утверждается, удалось сорвать.

Лидеры хуситов призывают сторонников Салеха переходить на их сторону. При этом они напоминают, что за годы его правления были подавлены шесть шиитских восстаний, а основатель движения Хуссейн аль-Хуси был убит.