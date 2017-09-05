5 сентября 2017 г.
последняя новость: 15:44
Пес эвакуировался с пакетом корма
Меньшовой и Галкину не хватило опыта
В Париже открыта зона для нудистов
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:36 Хуситы отдали приказ об аресте бывшего президента Салеха
14:57 Глава Красного Креста попросил лидера ХАМАС в Газе дать ему встретиться с похищенными израильтянами
14:29 Саудовский министр назвал "Хизбаллу" партией Шайтана
12:50 Председатель МККК встретится с руководством ХАМАСа в Газе
08:41 "Гаарец": Россия обеспечила дипломатическое прикрытие "Хизбалле" в СБ ООН
08:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 5 сентября
01:17 В Сирии погибли двое российских военнослужащих
16:27 Ливанские спецслужбы предупреждают об опасности террористов-одиночек
15:24 Историк, осужденный в Иране за шпионаж, останется в тюрьме
14:42 К западу от Йемена уничтожен катер, ставивший мины
Ближний Восток

Хуситы отдали приказ об аресте бывшего президента Салеха

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех

Самопровозглашенное хуситское правительство Йемена отдало приказ об аресте своего ключевого союзника – бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Как утверждается, свергнутый глава государства скрывается в своем дворце в Сане.

Представители хуситов заявляют, что после ареста недавний союзник будет вывезен в Сааду. При этом убивать Салаха они не намерены. По их словам, цель ареста – предотвратить подготавливаемый свергнутым президентом государственный переворот.

Первоначально путч был якобы намечен на 24 августа – 35-ю годовщину основания возглавляемой Салехом партии Всеобщий народный конгресс. Однако эту попытку, как утверждается, удалось сорвать.

Лидеры хуситов призывают сторонников Салеха переходить на их сторону. При этом они напоминают, что за годы его правления были подавлены шесть шиитских восстаний, а основатель движения Хуссейн аль-Хуси был убит.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 5 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017